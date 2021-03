Kostenpflichtiger Inhalt: Handwerk in Düsseldorf : Alles bleibt in der Familie

Hannah Seelhorst (l.) übernimmt den Malerbetrieb von ihren Eltern Bernadette und Christoph Seelhorst. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Seit 65 Jahren gibt es den Malerbetrieb Seelhorst an der Ludenberger Straße. Jetzt wird die 29-jährige Tochter Hannah Seelhorst in dritter Generation die neue Chefin. Dass ein Handwerksbetrieb innerhalb der Familie weitergereicht wird, ist sicher keine Seltenheit. Dass jedoch eine junge Frau künftig an der Spitze von elf Malern und Lackierern steht, nach wie vor schon.