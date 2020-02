Häusliche Quarantäne : Junge Frau aus Düsseldorf durch Freund in Heinsberg infiziert

Düsseldorf/Gangelt Unter den Infizierten im Kreis Heinsberg befindet sich auch eine Frau aus Düsseldorf. Sie war seit dem 19. Februar aber nicht mehr in der Landeshauptstadt und befindet sich in häuslicher Quarantäne im Kreis Heinsberg.

Wie mittlerweile bekannt wurde, handelt es sich bei dem Fall in Düsseldorf um eine junge Frau, die in der Landeshauptstadt wohnt und einen Freund im Kreis Heinsberg hat. Sie habe mit ihm zusammen auch die Karnevalstage verbracht und war demnach seit dem 19. Februar nicht mehr in Düsseldorf. Sie habe sich freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem ihr Freund am 21. Februar positiv auf das Coronavirus getestet wurde, heißt es von der Stadt Düsseldorf.