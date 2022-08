Junge Filmemacher zeigen zwei Tage ihre neuen Werke

Am vergangenen Wochenende drehten junge Leute viele Filme, die jetzt am Freitag und Samstag gezeigt werden. Foto: Nina Wecker

Düsseldorf Eine Gurke, eine Fliege und Leder kommen in jedem Film vor, das war die Regel. Ansonsten konnten die jungen Leute frei ihre Filme drehen. Am Samstag ist die Preisverleihung.

In der Filmwerkstatt Düsseldorf sind Freitag und Samstag (5. und 6. August) zahlreiche Kurzfilme zu sehen. Die Werke mit einer maximalen Laufzeit von fünf Minuten wurden gedreht von mehr als 60 Teams aus jungen Leuten, die am vergangenen Wochenende am Wettbewerb „24h to take“ teilgenommen haben. Der Wettbewerb fand zum zehnten Mal statt.