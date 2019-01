Netzwerker-Plattform in Düsseldorf: Junge Berufstätige und ihr Netzwerk

Die Mitglieder der „Young Professionals“ kommen aus verschiedensten Branchen.

Die Gruppe weiß immer mehr als der Einzelne. Darauf beruht auch die Dynamik der arbeitsteiligen Gesellschaft. In Düsseldorf existiert seit wenigen Jahren ein Netzwerk junger Leute mit starkem Karriere-Bewusstsein. „Young Professionals Deutschland“ (YP) nennt sich der Verein, der sich in Düsseldorf gründete und größtenteils aus Berufstätigen der Region besteht.

Sozusagen Stammlokal der YP ist die Sky Lounge im „me and all hotel“ an der Immermannstraße. Im elften Stock befindet sich die öffentliche Tages- und Abend-Bar mit Blick hinunter auf die Innenstadt. Hier trifft man sich in regelmäßigen Abständen. Doch auch die Gastfreundschaft von Düsseldorfer Unternehmen oder Konzernen mit Verwaltungssitz am Rhein nutzen die Mitglieder für Zusammenkünfte. Dort finden dann gelegentlich Workshops statt zu Themen rund um den beruflichen Erfolg.