Autorin aus der Ukraine : Als Julia Solska im Krieg erwachte

Julia Solska ist aus Kiew nach Düsseldorf geflüchtet und hat hier ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldoef Als Russland die Ukraine angriff, flüchtete die junge Frau nach Düsseldorf. In einem Buch verarbeitet sie jetzt, was sie erlebt hat, und erzählt, wie sich ihr Leben von heute auf morgen komplett verändert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Julia Solska wollte immer ein Buch schreiben – dass es ein Kriegstagebuch wurde, war nicht ihr Plan. „Ich wollte über die Ukraine schreiben und was für ein schönes Land meine Heimat ist.“ Doch am 24. Februar reißen sie laute Geräusche in ihrer Kiewer Wohnung aus dem Schlaf. Eine Bombenexplosion, die den Beginn des Krieges einläutet. Sie ist krank, hat Fieber und ihr Freund weckt sie mit den Worten: „Es hat begonnen.“ In ihrem Buch „Als ich im Krieg erwachte“ beschreibt sie, womit sie nicht rechnete: einen Krieg mitten in Europa.

Sie schaut aus dem Fenster und sieht erste Nachbarn, die mit ihren Autos und gepackten Koffern frühmorgens die Stadt verlassen. „Kiew ist sicher“, denkt sie da noch, ihr Alarmrucksack steht noch nicht bereit. Es bilden sich überall Schlangen, die Menschen sind panisch. Dann dreht sich die Spirale schneller: „Hierbleiben oder zu meinen Eltern?“ Das Erlebte hat Julia Solska notiert, sie schreibt schon lange Tagebuch. „Das Leben von 41 Millionen Ukrainern hat sich an diesem Tag im Februar innerhalb von Minuten kolossal verändert.“ Auch ihr Leben geriet aus den Fugen, Zukunftspläne zerbrachen.

info Teile der Erlöse werden gespendet Erlös Das Buch „Als ich im Krieg erwachte. Tagebuch einer Flucht aus der Ukraine“ ist bei Edel Books erschienen, ISBN 9783841908285, und kostet 14,95 Euro. Ein Teil der Erlöse des Buches geht an die ukrainische Organisation Divchata.

„Bis zum 23. Februar hatte ich ein ganz normales Leben“, schreibt Julia Solska. Es sind diese Sätze, die ihr Buch ausmachen. Sie nehmen die Leser mit in ihr Leben, ihre Heimat, das Familienleben in einem Dorf, dann die Ängste und Gefahren, die ihr auf der Flucht ebenso begegnen wie Menschen, die einander helfen. Inzwischen lebt sie in Düsseldorf, unterrichtet auch Ukrainer. Über ihre Ankunft schreibt sie in ihrem Buch: „Ich merke, wie gut es ist, dass ich hier schon gewohnt habe. Ich bin heilfroh, in Düsseldorf Mascha und andere Freunde zu haben.“

Sie lernte schon in der Schule Deutsch, studierte später Germanistik in Kiew und Bochum. „Als ich das erste Mal in Düsseldorf wohnte, habe ich Syrern, Irakern, Eritreern und Äthiopiern Deutsch beigebracht. Ich hätte nie gedacht, selbst einmal vor einem Krieg fliehen zu müssen“, schreibt sie. Als sie in Sicherheit ist, sind ihre Notizen, Tagebucheinträge und Whatsapp-Nachrichten Material für das Buch, das sie zusammen mit dem Journalisten Thomas Schmoll ausgearbeitet hat. Darin geht es viel um Persönliches. Solska beschreibt zum Beispiel ihre Gefühle in einer Welt, in der plötzlich alles anders ist. „Die Menschen in der Ukraine versuchen, wo es noch möglich ist, weiter normal zu leben. Aber es gibt keinen sicheren Ort oder Stadt, der Krieg geht weiter. Man weiß nicht, was als nächstes passiert“, sagt sie.

Diese totale Ungewissheit sei schwer zu ertragen. Bevor sie den Entschluss fasste, die Ukraine zu verlassen, machte sie sich viele Gedanken. „Ich wollte es eigentlich nicht machen und hatte das Gefühl, dass ich schuldig bin“, sagt sie. Auch aus der Ferne ist es für die Autorin aktuell nicht immer leicht. „Ich mache mir Sorgen um mein Land und meine Familie, ich verfolge jeden Tag die Nachrichten, es tut mir sehr weh, wenn ich höre, das viele Städte weiter bombardiert werden“, sagt sie. Ihr Buch sei keine reine Fluchtgeschichte, sie will es auch als politisches Statement verstanden wissen. „Ich hoffe, einen winzigen Beitrag zu leisten, die Erinnerung an die Verbrechen der russischen Armee und ihres Diktators wachzuhalten.“