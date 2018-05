Düsseldorf: Jugendlicher liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Düsseldorf Mit zehn Monaten Jugendstrafe und vielen Bewährungsauflagen hat das Amtsgericht einen Schüler (17) belegt. Laut Geständnis hatte er sich in einer Juninacht 2017 am Steuer eines mit vier Freunden besetzten Geländewagens mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert.

Das Urteil erging wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Führerschein, Freiheitsberaubung der Mitinsassen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Polizeibeamte und Unfallflucht. Dem Vernehmen nach hat sich der Schüler im Prozess, der mit Rücksicht auf sein Alter nicht öffentlich geführt wurde, bei Polizisten und den unfreiwilligen Mitfahrern entschuldigt. Zu fünft war die Truppe in dem Geländewagen einer Carsharing-Firma an der Corneliusstraße einer Streife wegen überhöhtem Tempo aufgefallen. Als Fahrer ohne Führerschein gab der Schüler Gas - und zwar so radikal, dass seine Mitfahrer bettelten, er möge anhalten. Sie fürchteten, auf der A46 Richtung Süden "gleich gegen die Leitplanke zu fliegen und zu sterben". Das tat der Angeklagte ab mit dem Satz: "Wenn ich sterbe, sterben wir alle zusammen." Wegen der automatischen Türverriegelung waren die Mitfahrer regelrecht gefangen.