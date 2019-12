Anklage gegen 18-Jährigen : Jugendlicher betrog mindestens vier Männer

Düsseldorf Vor dem Jugendgericht steht ein heute 18-Jähriger, weil er sich im Netz als Mädchen ausgab und Sex gegen Gutscheine anbot. Einige seiner Opfer konnten nicht ermittelt werden.

Kurz vor Weihnachten noch schnell die Kasse aufbessern – dafür soll sich ein 17-Jähriger einen perfiden Plan ausgedacht haben. In sozialen Netzwerken hat er sich vor rund einem Jahr als Mädchen ausgegeben, das Kontakte zu Sex-Gruppen sucht. So steht es in einer Betrugsanklage, über die am Dienstag das Jugendgericht verhandelt. Demnach hatte der junge Mann mindestens vier Interessenten über die gefälschten Accounts um insgesamt 400 Euro geprellt. Denn bevor es zu Treffen kam, soll er darauf bestanden haben, dass die Partner Gutscheine eines Online-Versandhändlers spendieren.