Wahlen : Jugendliche diskutieren über Europa

Düsseldorf An der Anne-Frank-Realschule in Flingern gab es eine Podiumsdiskussion zur Europawahl.

Die Neunt- und Zehntklässler der Anne-Frank-Realschule im Stadtteil Flingern befragten ihre Gäste bei einer Podiumsdiskussion zur Europawahl unter anderem zur europäischen Klimapolitik und zum europäischen Parlament. Als Podiumsteilnehmer dabei waren die Europawahl-Kandidatinnen Sina Breitenbruch-Tiedtke (SPD) und Nyke Slawik (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Europa-Expertin Frauke Hausmann (Europe Direct Informationszentrum Düsseldorf), Maike Billen (Vorsitzende Junge Europäische Förderalisten Düsseldorf/Duisburg), und Anselm Klatt als Vertreter der Initiative „Pulse of Europe“. Organisiert wurde die Veranstaltung im Zuge des Programms „Demokratie-Lernen“ des Düsseldorfer Amt für Statistik und Wahlen.

„Die meisten Schüler sind noch nicht wahlberechtigt, trotzdem machen sie sich Gedanken zur Europawahl am 26. Mai“, sagte Christian Zaum, Beigeordneter für Recht, Ordnung und Wohnen der Stadt Düsseldorf, gleich zu Anfang der Veranstaltung. Die Schüler waren auf die Diskussion gut vorbereitet. „Sie haben sich intensiv mit politischen Themen und Europa befasst. Sie hatten Sozialwissenschaften und Politik als Unterrichtsfächer“, erklärte Uta Bonmann, Schulleiterin der Anne-Frank-Realschule.

Wie wird es mit der Europäischen Union in den nächsten Jahren weitergehen? Kann der Klimawandel überhaupt noch gestoppt werden? Was tun beim Brexit?: Das waren die drängenden Fragen der Schüler-Moderatoren.

Europa am Kaffeetisch

EU-Serie : Europa am Kaffeetisch

Integrationsrat will für Europawahl werben

Antrag an die Stadt Dormagen

Antrag an die Stadt Dormagen : Integrationsrat will für Europawahl werben

Diskussion über die Lage der Liberalen in Europa

Veranstaltung in Kaarst

Veranstaltung in Kaarst : Diskussion über die Lage der Liberalen in Europa

Zum Klimawandel sagte Nyke Slawik: „Auch junge Menschen sollten sich in das politische Geschehen mit einbringen. Schließlich wird die Zukunft von Politikern bestimmt, die die Folgen ihrer Politik wahrscheinlich nicht mehr miterleben werden.“ „Europa ist einzigartig. Wir müssen eine enge Zusammenarbeit fördern“, sagte wiederum Frauke Hausmann.

Den Schülern der Realschule in Flingern wurden während der Veranstaltung verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt, um sich zu engagieren. Hingewiesen wurden sie zum Beispiel auf die Teilnahme an internationalen WorkCamps in den Ferien, um ihr europäisches Bewusstsein zu stärken und den Zusammenhalt Europas zu stärken.