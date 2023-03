Einsatz in Düsseldorf-Benrath Jugendliche attackieren Polizisten am Bahnhof

Bei der Überprüfung von randalierenden Jugendlichen am Bahnhof Benrath wurde am Freitagabend ein Polizist leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die insgesamt zehn Jugendlichen Beamten des Einsatztrupps Prios aufgefallen, weil sie laut herumschrien und Müll umherwarfen. Als die Polizisten ausstiegen, ergriff einer der Beteiligten sogleich die Flucht, kam wenige Meter weiter aber ohne fremdes Zutun zu Fall. Bei seiner Überprüfung leistete der 18-Jährige Widerstand, beleidigte die Beamten fortwährend und stachelte seine anderen Begleiter regelrecht an. Ein 17-Jähriger versuchte einen Polizisten bei seiner Kontrolle mit einem Kopfstoß zu attackieren und konnte schließlich nur unter erheblichem Widerstand fixiert werden. Des Weiteren mussten drei weitere Personen im Alter von 16, 18 und 29 Jahren wegen ähnlichen Verhaltens vorläufig festgenommen oder in Gewahrsam genommen werden. Alle fünf wurden später entlassen, beziehungsweise in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten unterschiedlicher Nationalitäten laufen.