800 Jugendliche angeschrieben : Zukunftsgipfel für das junge Düsseldorf

Fantasie gehört zum Lebensgefühl (u.v. l.): Louisa Listmann, Shaylin Shahinzad, Ciwana Celebi, Nada Haddou-Temsamani sowie Lukas Mielczarek (oben) vor einem vom Jugendrat gestalteten Anti-Terror-Poller. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Mit Hilfe einer Befragung und eines Gipfeltreffens wollen Stadt und Verbände besser verstehen, wie die Fridays-for-Future-Generation tickt. Dabei geht es auch um Themen jenseits von Klimanotstand und freiem Internet. Einen eigenen Weg gehen freie Formate wie die Jugendrepublik Utopia.

Freitags demonstrieren sie vor dem Landtag und auf der Kö für den Erhalt des Planeten und damit für ihre eigene Zukunft, in Blogs und Foren streiten sie für ein möglichst freies Internet und auf Youtube treiben ihre Altersgenossen die (bisherigen) Volksparteien vor sich her: Junge Menschen sind präsent wie lange nicht mehr. Und sie haben Spaß an Politik – jedenfalls ein erheblicher Teil von ihnen. Was diese Altersgruppe sonst noch umtreibt, was junge Menschen in Düsseldorf gut finden und was sie vermissen, das wollen Stadt und Jugendring jetzt genauer wissen. Eine mehrwöchige für alle offene Online-Befragung und ein Zukunftsgipfel im Juni sollen Aufschluss geben. Die wichtigsten Fakten und Hintergründe im Überblick.

Die Befragung Sie läuft bis zu den Sommerferien und richtet sich an 14- bis 21-Jährige. Unter dem Motto „Du hast es in der Hand – verändere Deine Stadt“ werden Jugendliche unter anderem über die Internet-Plattform Instagram sowie durch Werbung an Schulen und in Freizeitstätten auf die Aktion aufmerksam gemacht. Wer mag, kann die Fragen auch über sein Smartphone beantworten, Zugang erhält man über einen QR-Code. Die Ergebnisse sollen konkrete Folgen haben. „Es geht um passgenaue Jugendhilfeangebote, deshalb finden die Ergebnisse Eingang in den Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2021 bis 2025“, sagt Jugenddezernent Burkhard Hintzsche. Vor allem der Instagram-Aufruf ist nah an der Zielgruppe. Unter anderem zeigen Bilder eine Fridays-for-Future-Demo („Du möchtest den Planeten verändern?“), die Düsseldorfer Silhouette („Warum nicht mit Deiner Stadt anfangen?“) und eine kugelförmige Düsseldorf-Kulisse, die auf einer Hand balanciert wird („Du hast es in der Hand“).

Info Die Fragebögen gibt es auch auf Englisch Befragung Der Fragebogen ist unter www.duesseldorf.de/jugendbefragung sowie über einen QR-Code abrufbar. Zusätzlich gibt es den Fragebogen auch als ausdruckbares Download auf Deutsch und Englisch sowie in „Leichter Sprache“. Die Aktion läuft bis zum 15. Juli. Gipfel Er findet am Samstag, 15. Juni, im Akki-Haus an der Siegburger Straße 15 von 14.30 bis 20.30 Uhr statt. Formlose Anmeldung über die Mail-Adresse: zukunftsgipfel@duesseldorf.de Utopia-Projekt Mehr zur Jugendrepublik-Initiative (Feriencamp zur Demokratiebildung) unter www.kohleg.de

Die Einbindung Von Beginn an waren Jugendliche an der Ausarbeitung des Fragebogens beteiligt. „Die Partizipationsstelle von Jugendamt und Jugendring macht da einen tollen Job“, sagt Lukas Mielczarek. Der 19-Jährige ist Mitglied des Jugendrates, koordiniert in der Landeshauptstadt die „Fridays-for-Future“ -Bewegung und ist sicher, „dass es hier nicht um eine Alibi-oder Schein-Beteiligung geht“. Und wo drückt junge Düsseldorfer der Schuh jenseits von Klimanotstand und Upload-Filtern? „Es geht um offene Treffpunkte und Plätze mit freiem WLan-Zugang, um flexiblere Öffnungszeiten in Freizeiteinrichtungen, um Graffiti-Flächen und fehlende Radwege und manchmal auch um graue Beton-Poller, die einfach bunter werden sollen“, sagt Mielczarek.

Die Fragen Wer an dem Projekt teilnimmt, sollte sich etwas Zeit nehmen. Denn die meisten der 20 Fragen enthalten zahlreiche, ankreuzbare Unterpunkte. Kritisches wird nicht ausgespart, im Gegenteil. So heißt es in Frage 3 unter anderem: Düsseldorf ist eine Stadt... mit zu hohen Preisen für Busse und Bahnen, ... mit zu hohen Eintrittspreisen (Kino, Fitnessstudio), ... mit einem problematischen Alkohol/Drogenkonsum. Die Jugendlichen kreuzen dann an: „Stimme zu“, „Teils/Teils“ oder „Stimme nicht zu“.

Der Gipfel Unabhängig von der Befragung lädt die Stadt 13- bis 17-Jährige zu einem Zukunftsgipfel „dus2030 – macht Zukunft!“ ins Jugendkulturhaus „Akki“ ein. „800 repräsentativ ausgewählte Jugendliche hat das Amt für Statistik angeschrieben, aber auch andere Interessierte können sich anmelden“, sagt Saskia Hofmann, städtische Partizipationsbeauftragte. Und ihre Kollegin Alexa Steckel vom Jugendring ergänzt: „Im Mittelpunkt stehen so genannte Barcamp Sessions und Workshops, in denen die Teilnehmer frei und in eigener Regie ihre Zukunftsvisionen für Düsseldorf entwickeln werden.“