Jugendamtsleiter Johannes Horn : „In Düsseldorf gibt es bisher nur Einzeltäter, die Hilfe bekamen“

In der Diskussion um junge Sexualstraftäter hat der Jugendamtsleiter eine klare Meinung.

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft, das Alter für die Strafmündigkeit herabzusetzen. Fünf Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf und 14 Jahren sollen eine Frau angesprochen und sie in einem Waldstück vergewaltigt haben. Düsseldorfs Jugendamtsleiter Johannes Horn hält eine Herabsetzung des Alters für die Strafmündigkeit für falsch.

Herr Horn, was entgegnen Sie Rainer Wendt, dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, der die Forderung zuletzt äußerte?

HORN Wir schauen uns jeden Fall einzeln an: Wie ist die Familiensituation, die Schulsituation, das Umfeld, das Alter, die Freunde, welche sozialen Fähigkeiten gibt es, wie ist die Unterstützung zu Hause, hat der Täter vielleicht selbst Machtmissbrauch erlebt? Wir suchen nach den Ressourcen und den Defiziten des Jugendlichen und nach Ansatzpunkten, wie man ihm konkret helfen kann.

HORN Sie spielen die gravierende Rolle. Aber wenn sie nicht in der Lage sind, ihren Kindern in deren Entwicklung der Sexualität zu helfen, können wir die Eltern anleiten und eine Orientierung geben. Das Jugendamt bietet sozusagen eine Hilfe zur Erziehung an. Erziehungsberatungsstellen und Fachberatungsstellen können dies ebenfalls.