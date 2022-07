Jugendprojekt in Düsseldorf : So wird der Stadtbezirk 3 gecheckt

Düsseldorf Bei dem Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ nehmen junge Menschen ihre Viertel genauer unter die Lupe und machen der Politik und Verwaltung Verbesserungsvorschläge.

Auf den ersten Blick bietet der Ulenbergpark alles, was Kinder und Jugendliche zum Spielen und Spaßhaben benötigen. Es gibt unter anderem einen schönen Spielplatz, ein Basketballfeld, in der Freizeitanlage ist sogar Düsseldorfs erster Skate- und Bikepark entstanden. Doch auf den zweiten Blick ist nicht mehr alles so super, wie man denken könnte. Um die Schwachstellen aufzudecken, haben aber nicht etwa Erwachsene genauer hingeschaut, sondern diejenigen, die wohl die meiste Zeit im Ulenbergpark verbringen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sagten für „Jugend checkt Düsseldorf“ ihre Meinung.

Vorbild Nach Vorbild des Kinderparlaments in Garath soll in Oberbilk eine Kinderkonferenz als Pilotprojekt realisiert werden. Es wird Geld zur Verfügung gestellt, die Konferenz soll dann entscheiden, wofür es eingesetzt wird.

Dort sind Nora Hippchen, Mona Möntmann und Elma Redžic für das Projekt verantwortlich. „Ab September sind wir zu viert“, verrät Hippchen. Zwei bis drei Stadtbezirke werden pro Jahr analysiert. Der Bezirk 3, in dem sich der Ulenbergpark befindet, ist fertig, die Bezirksvertretung informiert. Eine Gesamtnote, wie der Bezirk beim Check abgeschnitten hat, sei kaum zu vergeben, meint das Trio. Den größten Handlungsbedarf habe es in Oberbilk gegeben, „von dort haben aber auch die meisten Gruppen mitgemacht“, sagt Möntmann. Im WGZ-Park an der Velberter Straße, der auch „Teletubby-Spielplatz“ genannt wird, wurden etwa im Boden 87 Hasenlöcher gezählt. Generell achteten die Kinder und Jugendlichen besonders auf die Sauberkeit und mögliche Angsträume, wenn zum Beispiel unter Unterführungen die Beleuchtung fehlt und man sich zu Fuß dort unsicher fühlt. Auch der Verkehr ist von Bedeutung – und hier können Kleinigkeiten schon für Zufriedenheit sorgen. „Wenn auf unseren Hinweis hin an einer Schule die Ampelschaltung geändert wird und es eine längere Grünphase gibt, ist das ein Erfolg“, sagt Redžic.