Jürgen von der Lippe in Düsseldorf : Meister der Moriaphilie

Moriaphilie sei sein Geschäft, sagt Jürgen von der Lippe: „So nennt man sexuelle Erregung, hervorgerufen durch schmutzige Witze.“ Am Montag hielt er einen Vortrag an der Heinrich-Heine-Universität. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In seinem Vortrag an der Heine-Uni erzählte Jürgen von der Lippe von Homers Odyssee, römischen Kotgöttern und schließlich einen Blondinenwitz.

Er habe die Einladung an die Heinrich-Heine-Universität kaum ablehnen können, erzählt Jürgen von der Lippe gleich zu Anfang, und zitiert aus einer E-Mail des einladenden Graezistik-Professors: Auch TV-Kollege Thomas Gottschalk sei schon mal an der HHU zu Gast gewesen, weil er eine Saalwette verloren habe. Die Freude sei aber damals getrübt worden, weil Gottschalk wegen seiner nächsten verlorenen Wette als Nikolaus verkleidet in einem Wiener Bordell aufgetreten sei. Gelächter. „Jetzt kommt’s“; ruft von der Lippe, „ich zitiere: Dass sich dergleichen bei Ihnen wiederholt, befürchte ich nicht.“ Der Saal tobt.

Jeder Platz im Hörsaal 3 ist belegt, als der Komiker, Schauspieler, Autor und Liedermacher am Montag seinen Vortrag hält. Der Titel, „Die Möglichkeiten humanistischer Bildung im Hinblick auf professionelle Erheiterung“, ist ein Spiel mit der Überhöhung – wie das ganze Programm, bei dem von der Lippe einerseits über seine Vorliebe für Fremdwörter aus dem Griechischen und Lateinischen spricht, andererseits seine humanistische Bildung (sieben Jahre Latein, fünf Jahre Griechisch, 14 Semester Germanistik, Linguistik und Philosophie) in humoristischen Texten verarbeitet. Ein Vortrag mit doppeltem Boden.

Info Zur Person: Jürgen von der Lippe Biografie Geboren 1948 in Bad Salzuflen, aufgewachsen in Aachen, Studium in Berlin, wohin es ihn wegen besserer Auftrittsmöglichkeiten zog. Werk Seit 1979 mit Bühnenprogrammen, seit 1980 im Fernsehen unterwegs. 2019 erschien sein erster Roman.

Wer hier eigentlich Altgriechisch könne, fragt er. Kaum einer meldet sich. „Na, läuft ja.“ Dann liest er eine längere Passage auf Lateinisch vor, „die muss eigentlich jeder kennen!“ Nichts. Er liest sie auf Deutsch. Immer noch nichts. „Wirklich? Niemand? Herr Professor? – Also, das ist aus Winnetou III.“ Was Karl May für die Deutschen sei, sei Homer für die Griechen, fährt von der Lippe fort, und liest dann einen Dialog zwischen Homer und dessen Frau, bei dem herauskommt, dass sie eher skeptisch über den Erfolg der gerade fertiggestellten Odyssee denkt: „Ich sage mal, ist nicht gerade ein Frauenbuch.“ Dann schlägt er einen schnellen Bogen über die Witzkultur der Römer (“Die Thraker spielten die Rolle der Ostfriesen!“) zur den Kotgöttern und einem ciceronischen Plädoyer fürs Furzen und Rülpsen, bevor er schildert, wie er – dank seiner Lateinkenntnisse – theoretisch mit dem Papst auf dem Petersplatz über die „mammis capitalibus“ vorbeilaufender Touristinnen schwadronieren könne. „Das klingt einfach eleganter als ‚Mördertitten’!“

Ganz schön mutig, in Zeiten von #metoo vor einem ausgesprochenen Mehrgenerationenpublikum, aber von der Lippe, das wird deutlich, hat überhaupt kein Problem, als alter weißer Mann wahrgenommen zu werden. Er suhlt sich vergnügt in Geschlechterklischees und würde sich nie dafür entschuldigen. In der Zugabe erzählt er folgenden Blondinenwitz: Eine Blondine pinnt einem kleinen Jungen einen Zettel an die Jacke: „Legen Sie 500 Euro in diesen Busch, sonst sehen Sie Ihr Kind nie wieder!“; dann schickt sie den Jungen nach Hause. Am nächsten Tag findet sie eine Tüte mit dem Geld an der bewussten Stelle, darin auch ein Zettel: „Dass eine Blondine einer anderen so etwas antun könnte, hätte ich nie gedacht!“ HHU-Rektorin Anja Steinbeck schüttelt ihr goldenes Haupthaar und lacht sich tot.