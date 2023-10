Neuberger-Medaille für Marie-Agnes Strack-Zimmermann „Demokratie ist kein Lieferservice“

Kerkeling lobte, dass Strack-Zimmermann den interreligiösen Dialog pflege, auch die junge Generation überzeugen will – und dass sie eine Politikerin sei, die zwar hier und da anecke, aber eine Situation durch Humor auch auflockern könne. Das sei genau das, was dieses Land brauche. Dass er dann in Horst-Schlämmer-Manier sagte „Zumindest ich sehe das so, Schätzelein“ sorgte für Entspannung und viele Lacher. Diese Art unterscheide sie „von so manchem konservativen Sauerländer“, schob Kerkeling in Richtung Friedrich Merz hinterher.