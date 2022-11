Auszeichnung in Düsseldorf : Jüdische Gemeinde ehrt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Auszeichnung in Düsseldorf

Düsseldorf Für sein Engagement gegen Antisemitismus wurde der Unternehmer mit der Josef-Neuberger-Medaille ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf hat dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, die Josef-Neuberger Medaille verliehen. Zusammen mit seinem Verein engagiere sich der 63-Jährige gegen Antisemitismus, hieß es in der Begründung. Unter anderem hat der Verein sich mit einem hohen Beitrag an einem Ausbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem beteiligt.