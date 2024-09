Bei der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf Peter Maffay hält Laudatio auf Armin Laschet

Die beiden waren auch schon gemeinsam in Israel, als Laschet in NRW noch Integrationsminister war. Als Ministerpräsident erhielt der CDU-Politiker 2020 in Berlin den Israel-Jacobson-Preis. Die Union progressiver Juden in Deutschland würdigte damit seine Verdienste für das liberale Judentum sowie die Stärkung des jüdischen Lebens in Nordrhein-Westfalen. Maffay wiederum ist 2018 für sein „entschiedenes Eintreten gegen antisemitische und rassistische Tendenzen in Politik, Gesellschaft und Kultur“ mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden.