Jüdische Gemeinde Düsseldorf: Ein Toleranzwagen für Karneval

Düsseldorf Nachdem die jüdische Gemeinde Düsseldorf in diesem Jahr ihre Karnevalspremiere mit einem Wagen zu Ehren von Heinrich Heine feierte, ist für die aktuelle Session gleich das nächste große Projekt geplant

Mit dem Karnevalswagen, der wieder von Jacques Tilly gestaltet werden soll, will die Gemeinde ein Zeichen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus setzen. Daher sind an dem Wagen neben der jüdischen Gemeinde auch die katholische und evangelische Kirche in Düsseldorf und der Kreis der Düsseldorfer Muslime beteiligt.