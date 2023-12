Zeichen der Hoffnung in schwerer Zeit Jüdische Düsseldorfer und ihre Gäste feiern Chanukka

Traditionell eröffnete die unabhängige Chabad Lubavitch-Gemeinde, die die Feier in der Altstadt gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde veranstaltet, das Fest gegen halb fünf mit Tänzen. „Mit dem Licht vertreiben wir die Dunkelheit, nur zusammen sind wir stark“, sagte Rabbi Chaim Barkahn bei der Begrüßung. Gekommen waren rund 200 Menschen, um zu zeigen, dass Dunkelheit, Gewalt und Terror nicht das letzte Wort haben dürfen. Oberbürgermeister Stephan Keller sagte, es sei vielleicht nötiger als jemals zuvor, ein solches Zeichen zu setzen. Jüdisches Leben müsse in Düsseldorf sichtbar sein und gehöre selbstverständlich auch auf die Straße. „Jüdisches Leben gehört zu Düsseldorf – jetzt und in Zukunft“, betonte er. Ihre Unterstützung zeigten an diesem Nachmittag auch Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur und NRW-Justizminister Benjamin Limbach. Jüdisches Leben müsse und solle sich nicht verstecken, sagte Neubaur. Und Antisemitismus sei keine Meinung, sondern inakzeptbael. Düsseldorf, NRW und Deutschland stehe fest an der Seite der Jüdinnen und Juden.