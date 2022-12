Jubel in Düsseldorf Marokkanische Fans feiern ausgelassen ihren Erfolg

Kurz vor Ende des Spiels ist die Ellerstraße bereits gesperrt. Zurecht, denn unmittelbar bei Abpfiff strömen Hunderte auf die Straßen, umarmen sich und schreien ihre Freude heraus. Bengalos werden vor der Unterführung gezündet, in deren grün-rotem Licht die Menschen ausgelassen feiern. Auch mehrere Silvesterböller explodieren lautstark zwischen der Menge. Für einen Moment scheint die Stimmung dann zu kippen, als einige Wagemutige auf Polizeiwagen zu klettern versuchten und entschlossen von den Polizisten verfolgt werden. Die versucht anschließend noch, zumindest die Straßen freizuräumen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Allerdings begeben sich zu diesem Zeitpunkt viele Fans bereits zu ihren Autos. Denn dass Marokko an diesem Tag einen historischen Erfolg geschafft hat, ist vielerorts in Düsseldorf auch noch bis in die späten Abendstunden zu hören.