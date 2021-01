Radverkehr in Düsseldorf : Fahrspur weicht für Rhein-Radweg

Düsseldorf Mit einer neuen Anordnung der Fahrspuren des Joseph-Beuys-Ufers soll an der Rheinseite der nötige Platz für einen Zweirichtungsradweg entstehen.

Die Pläne des Fahrradclubs und der Stadt liegen aber nicht weit auseinander. Beide möchten, dass mit einer neuen Spurführung der Straßenraum des Joseph-Beuys-Ufers so aufgeteilt wird, dass an der Rheinseite Platz für einen Zweirichtungsradweg gewonnen wird. Ziel ist, dass sich Radfahrer und Fußgänger auf dem gefährlich engen Abschnitt nicht mehr in die Quere kommen. Dafür will die Verwaltung Autofahrern stadtauswärts auf dem Stück hinter dem Rheinufertunnel eine Spur wegnehmen, was keine Auswirkungen auf den Verkehr haben soll. Andreas Hartnigk (CDU) begrüßt den Vorschlag auch deswegen, weil dann Autofahrer auf dem kurzen dreispurigen Abschnitt nicht mehr unnötig beschleunigen können, um sich dann wieder auf dem zweispurigen Teil gefährlich einzuordnen.