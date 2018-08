Joseph-Beuys-Schüler aus Düsseldorf treffen Banker

Experten vermitteln in Schulen Finanzwissen.

Es ist einige Zeit her, dass eine Kölner Schülerin mit ihrer Kritik, die Schule bereite nicht auf das praktische Leben vor, für Aufruhr sorgte. Sie könne eine Gedichtanalyse in vier Sprachen schreiben, doch habe keine Ahnung von Versicherungen oder Steuern. Nicht zuletzt deshalb haben Neuntklässler der Joseph-Beuys-Gesamtschule nicht wie sonst Wirtschaftstheorien gepaukt, sondern mit Wirtschaftsexperten über Aktien und Kreditkarten gesprochen und dabei Wissen für den Alltag gesammelt.

Unterstützt wurde die Aktion „Fit für die Wirtschaft“ von der Targobank Stiftung sowie dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln Junior. Dazu kamen zwei Wirtschaftsexpertinnen an die Schule, um den Jugendlichen in insgesamt sechs Unterrichtseinheiten ein Grundwissen zu Finanzen zu vermitteln.