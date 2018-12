Gaslaternen in Düsseldorf: Jonges kritisieren städtische Lichtplanung

Düsseldorf Vereins-Vorsitzender Rolshoven plädiert für warmes Gaslicht statt greller LEDs.

Gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, ist die Beleuchtung von Straßen und Plätzen wichtig. Doch über deren Art und Weise gibt es seit Jahren in Düsseldorf viel Streit. Wolfgang Rolshoven, Baas des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges, setzt sich aktiv für den Erhalt der historischen Gasbeleuchtung in der Stadt ein. Mit einigen neu installierten Lichtern in der Innenstadt ist der Baas daher nicht zufrieden. „Wenn ich so durch unsere Stadt flaniere, frage ich mich oft, ob bei uns eine Lichtplanung stattfindet“, sagt Rolshoven. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen die neuen LEDs rund um den Carlsplatz.