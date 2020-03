Kostenpflichtiger Inhalt: Porträt in Düsseldorf : Ein Leben zwischen Düsseldorfer Brauchtum und globaler Politik

Rheinpromenade Photo : Andreas Endermann. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Jonas Abs arbeitet als wissenschaftlicher Referent in Bonn und engagiert sich ehrenamtlich als Vorsitzender der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik NRW/Bonn. Gleichzeitig ist er beim St. Sebastianus 1316 Schützenverein in Düsseldorf aktiv. Der 27-Jährige hat uns erklärt, warum Vereine in einer globalisierten Welt immer wichtiger werden.