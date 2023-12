Alte Schätze in Düsseldorf Die Geheimnisse der Wanduhr von 1887

Zeit ist ja eigentlich relativ, diese These hat zumindest Albert Einstein aufgestellt. Damit meinte er, dass Uhren, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen, unterschiedlich schnell ticken. Mag ja sein, für den Uhrmachermeister zählt aber nur, dass Uhren weder vor noch nach, sondern richtig, also präzise gehen. Eine Uhr, die 136 Jahre alt ist, macht da keine Ausnahme. Und der Besitzer einer solchen antiken Wanduhr hat sein altes Schmuckstück jetzt zu Jörg Nölle gebracht, denn der versteht sich darauf, auch alte Zeitmesser zu reparieren, was in Düsseldorf sonst kaum noch einer macht. „Kollegen schicken Kunden mit antiken Uhren meist zu mir“, sagt Nölle. Notfalls fährt er auch zu den Kunden raus, wenn es sich etwa um eine schwere Standuhr handelt, die nicht mal eben so transportiert werden kann.