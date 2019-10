Düsseldorf Kunstprojekt : Jörg Haas zeigt Düsseldorfer bei der Arbeit

Die Bildhauerin Lisa Dünnwald bei der Arbeit an einer Plastik in der Werkstatt von Künstler Jacques Tilly. Foto: Jörg Haas

Düsseldorf Der Unternehmer fotografiert Menschen, wenn sie gerade am tiefsten in ihre Tätigkeit versunken sind.

Jacques Tillys Arbeitsplatz ist eine tausende Quadratmeter große Halle. Hier entstehen seine Großplastiken. Die Ideen dafür entstehen aber auf kleinem Raum: „Tilly arbeitet an einem Schreibtisch in der hintersten Ecke der Halle“, berichtet Jörg Haas. Er hat Tilly und sein Team für sein Projekt „Düsseldorf@work“ fotografiert.

Hauptberuflich ist Haas Unternehmensberater mit eigener Firma, eins seiner Hobbys ist die Fotografie. Seit einigen Monaten arbeitet er an einer Fotoserie, die Menschen in unterschiedlichsten Berufen zeigt. Kevin Rademacher ist dabei, der Koch des Hyatt Regency, der Tischtennisspieler Timo Boll, Ex-Karnevalsprinz Martin Meyer und Oberbürgermeister Thomas Geisel. Aber auch Menschen mit relativ normalen Beschäftigungen: Floristin, Kaffeerösterin, Kfz-Mechatroniker oder Schornsteinfeger. Jörg Haas hat sie begleitet und sich, wie er sagt, unsichtbar gemacht. „Ich wollte die Menschen in dem Moment ablichten, wo sie gerade tief versunken in ihre Tätigkeit sind.“ Etwa 20 Porträtserien sind so schon entstanden.