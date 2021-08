Jobmesse in Düsseldorf : Arbeitgeber werben um Personal

Düsseldorf Die 13. Jobmesse Düsseldorf fand am Wochenende im Dome in Rath statt. Aber nicht nur angehende Berufsanfänger, sondern auch bereits qualifzierte Arbeitnehmer waren zu Besuch.

Für Emil stellt sich im nächsten Jahr die entscheidende Frage: Ausbildung machen oder doch noch das Abitur angehen? „Ich wollte zumindest schon einmal gucken, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt“, sagte der Schüler bei einem Rundgang über die 13. Jobmesse Düsseldorf, die am Wochenende im Rather Dome stattfand. Aber nicht nur angehende Berufsanfänger, sondern auch bereits qualifzierte Arbeitnehmer waren zu Besuch, um sich über die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu informieren.