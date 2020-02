Lesung in Düsseldorf : Joachim Gauck „kann die AfD nicht ab“

Düsseldorf Er findet aber trotzdem, dass man sich mit ihr auseinandersetzen sollte – das gehört für ihn zur Toleranz dazu. Von ihr handelt sein aktuelles Buch. Der ehemalige Bundespräsident las bei der Handwerkskammer.

Toleranz beschreibt Gauck als das Gegenteil von Trägheit oder Gleichgültigkeit, als zivilisatorische Tugend, als „gewolltes Wagnis“. Eine Gesellschaft der Vielfalt könne nur mit Toleranz existieren, so Gauck: „Wir werden nicht mehr zurückkehren zu einer homogenen Gruppe, in der alle das Gleiche denken, alle gleich aussehen.“ Vielfalt könne es nur mit Toleranz geben – und Toleranz nur mit Vielfalt. Dabei plädiert Gauck für Toleranz auch gegenüber den Intoleranten. „1968 hätte man Toleranz gegenüber den Linken fordern müssen. Heute empfinden viele Menschen die Zuwanderung als Problem. Und auch gegenüber Rechts braucht es eine erweiterte Toleranz.“ Genau diese Haltung habe bei einigen Irritationen hervorgerufen, die ihm vorgeworfen hätten, er sympathisiere mit der AfD. „Ich kann die nicht ab“, stellt er klar. „Aber ich kann es auch nicht ab, wenn man alle Wähler der AfD als Faschisten bezeichnet.“

Was sagt Joachim Gauck also zu der Düsseldorfer Debatte über den Umgang mit der AfD im Kommunalwahlkampf? Die Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU und SPD hatten von vornherein ausgeschlossen, mit dem AfD-Kandidaten auf ein Podium zu gehen; kurz darauf schloss sich auch der grüne Kandidat an. Die FDP-Kandidatin hat nun kaum eine Wahl, wenn sie nicht mit der Alternative für Deutschland auf dem Podium allein sein will.