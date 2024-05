Altbier-Safari und Poledance Fünf Tipps für den Junggesellenabschied in Düsseldorf

Am Wochenende gehören sie in der Altstadt fast schon zum Inventar: Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede (JGA). Dabei nur von Bar zu Bar zu ziehen oder Kleinkram aus einem Bauchladen zu verkaufen, ist für viele inzwischen zu wenig. Zahlreiche Agenturen wollen heute dafür sorgen, dass der Tag möglichst spektakulär wird, und organisieren gleich mehrere Programmpunkte. Das beginnt mit der Fahrt in einer Stretch-Limousine oder per „Bierbike“ und endet bei der geführten Kneipentour samt Eintritt in einen Club. Unter den Top-Zielen für Junggesellenabschiede rangiert auch Düsseldorf recht weit oben. Vor allem mit den Feiermöglichkeiten in der Altstadt und der Aussicht auf die „Längste Theke der Welt“ locken die Veranstalter. Abseits der Bolkerstraße gibt es aber noch mehr Ideen. Fünf Tipps für den JGA in Düsseldorf – garantiert ohne Bauchladen.