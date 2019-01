Pilotprojekt in Düsseldorf : Jetzt kommt der grüne Pfeil für Radfahrer

So sieht das Schild für den grünen Pfeil aus. Foto: dpa-tmn/Bundesanstalt für Straßenwesen

Düsseldorf Fünf Spuren werden ein Jahr lang mit dem Sonderzeichen ausgestattet. Düsseldorf nimmt damit an einem Pilotprojekt teil.

Fahrradfahrer, die gerne Neues ausprobieren, können sich über eine Neuerung freuen: Erstmals wird es jetzt den grünen Pfeil an Kreuzungen für das Rechtsabbiegen von Radfahrern geben. Die Stadt Düsseldorf nimmt damit an einem Pilotprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen teil. Die Politik hatte den Anstoß dafür gegeben. Hier der Überblick über die Änderungen:



Wie funktioniert der grüne Pfeil? Im Grunde genauso wie der grüne Pfeil für Autos beim Rechtsabbiegen: Nachdem die Radfahrer an der roten Ampel angehalten haben, dürfen sie an den Kreuzungen mit dem Pfeil-Schild auch bei Rotlicht rechts abbiegen. Vorsicht ist trotzdem geboten: Die Radfahrer dürfen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden oder behindern.

Wie sieht das Verkehrszeichen aus? An der Ampel wird ein Schild mit einem grünen Pfeil und dem Zusatz „nur für Radfahrer“ angebracht (siehe Illustration).

Warum wird der grüne Pfeil getestet? Die Bundesanstalt will wissen, ob diese Verkehrsregelung funktioniert und künftig überall dort im Straßenverkehr, wo es sinnvoll ist, ein solches Schild aufgestellt werden kann. Noch gibt es das nämlich gar nicht. Düsseldorf ist eine der Städte, die es nun ausprobieren. Gefördert werden soll durch die Regelung der Fahrradverkehr. Das Projekt wird auch wissenschaftlich begleitet.

Wann wird das Schild aufgestellt? Bis Ende Januar soll es an fünf Spuren in der Stadt angebracht werden. Der Versuch endet, wie es von der Stadtverwaltung heißt, „spätestens ein Jahr nach Anbringung der Verkehrszeichen, also circa im Januar 2020 und muss dann ausgewertet werden“.