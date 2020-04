Corona in Düsseldorf : Jetzt kochen auch andere Gastronomen für Helden

Kerstin Rapp-Schwan in ihrem Büro in Pempelfort. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Kerstin Rapp-Schwan wartet auf ihren Bankkredit. Das Team der Gastronomin kocht ehrenamtlich für das Marienhospital – Kollegen stellen sich nun für das Vinzenz- und Augusta-Krankenhaus an den Herd.

Wir begleiten eine Düsseldorfer Gastronomin durch die Corona-Krise. Kerstin Rapp-Schwan betreibt mit ihrem Mann Martin vier Lokale in Düsseldorf, eines in Neuss.

In Berlin ging’s los mit dem „Kochen für Helden“. Kerstin Rapp-Schwan fing als Erste in Düsseldorf damit an, für die Helden des Corona-Alltags in der Stadt zu kochen. Das Marienhospital bekommt 50 Portionen Mittagessen am Tag, auch das Team eines dm-Markts wurde schon bekocht, ebenso die Armenküche. Die Lieferanten stellen die Lebensmittel kostenlos zur Verfügung, sechs Mitarbeiter des 100-köpfigen Schwan-Teams kochen ehrenamtlich im Schwan an der Ecke Sternstraße/Duisburger Straße.