Karneval in Düsseldorf : Jetzt ist auch das Kinderprinzenpaar mobil

Karneval in Düsseldorf

Venetia Denise und Prinz Ben I. fahren bei ihren 80 Auftritten in der Session künftig mit einem Suzuki. Foto: Prinzengarde

Prinz Ben I. und Venetia Denise haben vom Autohaus Bäckmann für die Session einen Suzuki Vitara bekommen.

40 Kinder, nervös und aufgeregt vor dem ersten offiziellen Termin in der Session, die begleitenden Eltern und die gesamte uniformierte Kindergarde füllen den Platz, an dem normalerweise viele Neufahrzeuge stehen. Traditionell unterstützt das Autohaus Bäckmann an der Albertstraße das jeweils amtierende Kinderprinzenpaar mit einem Fahrzeug für die jecke Jahreszeit.