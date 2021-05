Kommen und Gehen in Düsseldorf : Jetzt gibt’s Pizza an der Piazza in Oberkassel

Jetzt gibt’s Pizza an der Piazza in Oberkassel

Düsseldorf Giuseppe Saitta hat am Barbarossaplatz in einem ehemaligen Friseursalon eine Pizza-Bar eröffnet. Vorerst gibt’s alles nur zum Mitnehmen.

Für viele Düsseldorfer Restaurants ist der Ofen durch Corona in aller Regel momentan aus. Giuseppe Saitta wirft ihn am Barbarossaplatz aber gerade erst so richtig an. Denn der Kult-Gastronom („Piazza“) hat in dem ehemaligen Räumen eines Friseurs eine Pizza-Bar eröffnet. Nach gut einer Woche boomt das Geschäft bereits – trotz vielen anderen Anbietern rund um die Luegallee. Das Erfolgsgeheimnis: Die Saitta-Pizza ist zwar etwas teurer – aber auch anders.