Dreisprung-Talent aus Düsseldorf : Zwischen Hörsaal und Sandgrube

Jessie Maduka ist Dreispringerin und eine große Nachwuchshoffnung in der deutschen Leichtathletik. Die Düsseldorferin erzählt von ihrer Liebe zur Sportart und ihrem Alltag zwischen Uni und Trainingsplatz.

Ein wenig schüchtern und zurückhaltend rührt Jessie Maduka in ihrem Kaffee, isst dabei ein Stück Schokokuchen. Keine typische Ernährung für eine Leistungssportlerin. „Aber so ein Stück Kuchen ist ab und an kein Problem. Ich achte natürlich etwas verstärkt auf meine Ernährung, dass ich zum Beispiel alle wichtigen Nährstoffe zu mir nehme. Aber ich verfolge keinen expliziten Ernährungsplan.“ So erklärt es die private Jessie Maduka, eine 23-jährige Masterstudentin. Anders wirkt sie auf dem Sportplatz, vor allem bei Wettkämpfen. Trotz ihrer Körpergröße von über 1,80 Meter ist ihr Anlauf beim Dreisprung elegant. Sie strahlt Selbstbewusstsein und Konzentration aus. Dreisprung ist ihre Leidenschaft, und das sieht man der jungen Athletin an. Dass die gebürtige Düsseldorferin überhaupt beim Dreisprung gelandet ist, lag an ihrem langjährigen Leichtathletik-Trainer in der Jugend und nicht zuletzt auch an ihrer Oma. Mit neun Jahren geht Jessie Maduka zusammen mit ihr zur Düsseldorfer Talentiade, dem Sportfest, bei dem sich Kinder in unterschiedlichen Disziplinen ausprobieren können. Damals wird Wolfang Vander, langjähriger Leichtathletik-Jugendtrainer bei DSC 99 und ART Düsseldorf, auf die junge Maduka aufmerksam und spricht sie an. So startet ihre Leichtathletik-Karriere. „Am Anfang probiert man sich aus, lernt alle Disziplinen kennen“, erzählt die 23-Jährige. „Mit Wolfgang Vander haben wir dann schon früh immer mal wieder Dreisprung geübt. Eigentlich recht ungewöhnlich für das Alter, weil es eine schwierige Disziplin ist.“ Doch Jessie Maduka hat Talent, das sieht auch ihr Jugendcoach. Sie probiert sich zudem im klassischen Weitsprung aus und kann im Teenager-Alter auch in den Sprintwettbewerben auf nationaler Ebene für Furore sorgen. Aufgrund anhaltender Knieprobleme fokussiert sich die junge Athletin lange auf diese beiden Disziplinen, bis sie 2016 wieder zum Dreisprung findet. Die Knieprobleme sind überwunden und „Dreisprung macht einfach am meisten Spaß, es ist komplexer als der normale Weitsprung und deshalb viel anspruchsvoller“, sagt Maduka.