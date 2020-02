Jens Spahn in Düsseldorf : Minister Spahn kämpft um Vertrauen und für Kompromisse

Düsseldorf Der CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister stellte sich in der Uniklinik den Fragen der dort Beschäftigten. Beim Thema Pflege bat der 39-Jährige um Zeit. Einfach mehr Personal zu fordern, sei leicht gesagt, „wenn der Arbeitsmarkt nicht genügend Fachkräfte hergibt“.

Jens Spahn wird in seinem Leben schon mehr Applaus erhalten haben, als bei seiner Begrüßung am Montagmorgen in der Uniklinik. Der Bundesgesundheitsminister war der Einladung des Klinikums nach Düsseldorf gefolgt und stellte sich in einer Fragerunde den Anliegen der Beschäftigten. Was die von dem CDU-Politiker wollten, war auf gut sichtbar aufgehängten Plakaten und Bannern schon vor dem Beginn der Podiumsdiskussion zu lesen: „Mehr Personal für die Krankenhäuser in NRW“ und „Personalbemessung statt Untergrenzen“ stand dort unter anderem geschrieben.

Partei Ende 2018 kandidierte Spahn wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz, er schied aber bereits im ersten Wahlgang aus. In der vergangenen Woche hatte die gewählte Parteichefin Kramp-Karrenbauer angekündigt, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und erklärt, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssten aus ihrer Sicht am Ende wieder in einer Hand liegen. In der CDU werden seither drei Kandidaten beste Chancen für die Nachfolge bescheinigt: Außer Parteivize und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie Ex-Unionsfraktionschef Merz zählt Spahn dazu. Für den Vorsitz der Partei schließt er eine Teamlösung nicht aus.

„Obwohl es diesem Land wirtschaftlich so gut geht wie noch nie, ist gleichzeitig das verloren gegangene Vertrauen so groß wie nie“, sagte Spahn in der Uniklinik. Der Vertrauensverlust der Bürger in die Politik habe nicht in erster Linie mit sozio-ökonomischen, wirtschaftlichen oder finanziellen Fragen zu tun, meinte der Minister. Es gehe vor allem um die Frage, ob der Staat in seinen Kernfunktionen noch funktioniere: „Kriegen wir einen Flughafen fertig gebaut? Gibt es einen Arzttermin in akzeptabler Zeit, in akzeptabler Nähe? Haben wir Kontrolle über das, was an unseren Grenzen in Deutschland und in Europa passiert?“