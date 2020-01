Karneval in Düsseldorf startet : Prinzengarde muss ohne Prinzessin auskommen

Düsseldorf Die besinnlichen Tage sind endgültig vorbei. Bei der Karnevalssitzung der Prinzengarde ließen es die Jecken so richtig krachen. Das Programm hatte Stefan Kleinehr zusammengestellt.

(tino) Der Unterschied ist krass. Gerade eben noch wurde „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen und nur wenig später wird lauthals „Leev Marie“, „I just wanna make you jeck“ oder „Nur die Liebe zählt“ geschmettert. Immerhin war bei der Brauhaussitzung „Jeck em Fuchs“ der Leibgarde des Prinzen Karneval der farbliche Übergang von der Weihnachts- zur fünften Jahreszeit abgefedert. Die Farben der Prinzengarde sind rot und weiß und damit mit denen des Weihnachtsmannes identisch.

Ansonsten aber war von besinnlicher Stimmung nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, und das war im besten Sinne des feierwütigen und nach Spaß gierenden Jeckenvolks. „Sechs Wochen Besinnlichkeit sind für Rheinländer ja auch wirklich lang genug“, meinte Yvonne (35 Jahre). „Jetzt ist es deutlich an der Zeit, mal wieder richtig abzufeiern.“ Und dafür bot das von Prinzengarde-Literat Stefan Kleinehr zusammengestellte Programm jede Möglichkeit. Comedian Martin Schopps und die „Frührentner“ Willi und Ernst sorgten mit ihren Gags dafür, dass die Mundwinkel der 220 Narren beständig nach oben zeigten und Lachsalven die ersten karnevalistischen Laute im Brauhaus waren. Das sollte sich ändern, denn „De Fetzer“, die „Rhythmus Sport Gruppe“, die „Boore“, „Druckluft“ und die „Fantastic Company“ sorgten dafür, dass sich die beanspruchte Muskulatur vom Bauch in die Beine und Kehle verlagerten. Die Bewegungs- und Mitgröl-Anweisungen von der Bühne wurden meist kompetent und stringent vom zu 98 Prozent verkleideten Jeckenvolk willigst umgesetzt. Dem konnte sich auch Ex-Prinz Carsten II (Gossmann), Rot-Weiß-Präsident Dirk Kemmer und Geschäftsführer Frank Ebest nicht entziehen. Alles lief wie am Schnürchen, auch weil die Kommunikation zwischen Narrenvolk und Bühne perfekt lief. „Ihre habt alles richtig gemacht. Von hier oben sieht keiner von Euch aus wie ein Vollhorst“, sagte die „Rhythmus Sport Gruppe“ von der Bühne und schmetterte im bevorzugten Sieben-Achtel-Takt ihren neuen Song „Vollhorst“. Einzig das Prinzenpaar patzte, denn Prinz Axel war solo unterwegs. „Meine Venetia Jula ist seit gestern krank“, erläuterte Axel Both. „Sie hat Migräne. Das ist nicht schön.“ Und doch genoss es der aktuelle Herrscher des Düsseldorfer Narrenvolks im „Fuchs“. „Als Prinzgardist ist es ein besonderes Gefühl, mit der Garde auf der Bühne zu stehen“, gestand der Prinz.