Musikfestival in Düsseldorf : Jazz Rally 2019 startet stürmisch

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 7 Bilder Start der Jazz Rally 2019.

Düsseldorf Die Jazz Rally findet zum 27. Mal statt. Gleich zu Beginn gab es eine Premiere – eine Startverzögerung wegen Sturms.

Boris Neisser, Geschäftsführer der Destination Düsseldorf, hat schon einiges erlebt bei der Jazz Rally. Kurz vor 18 Uhr am Freitag gab es dann mal wieder etwas Neues. Es kam ein Anruf vom Wetterbüro des Flughafens. Wegen stürmischer Winde könne die Rally aus Sicherheitsgründen noch nicht starten. Also warteten am Rathaus Ehrengäste und Zuschauer mit der offiziellen Eröffnung des Festivals, Schirmherr Klaus Doldinger überbrückte die Zeit mit Anekdoten seiner Düsseldorfer Wurzeln.

Nach 15 Minuten gab es dann aber grünes Licht, und los ging es am Marktplatz mit dem Jugendjazzorchester NRW. Wie vielfältig die Rally ist, zeigte sich den Button-Besitzern schon beim ersten Bummel zwischen den Spielstätten. „Blue in Green“ hieß es in der Maxkirche beim Jazz-Gottesdienst, der meditative Momente und zeitgenössischen Jazz verband. Zum zehnten Mal fand dieser Gottesdienst statt, er hat mittlerweile viele Freunde.

Im großen Festzelt am Burgplatz ließ es am Abend dann Nik West „funken“. Die Bassistin mit der gestylten Sturmfrisur brachte all ihre Power auf die Bühne und steckte das Publikum an. Gut konnte man sich vorstellen, warum sich der verstorbene Prince für sie begeisterte und sie an seiner Seite haben wollte.

Auf ganz andere Weise faszinierend waren KUF, die in der Bar des Me-&-All-Hotels aufspielten. Die drei Musiker machen elektronische Musik, mischen einen Bass und vor allem gesampelte Stimmen in ihre Stücke hinein. Eine rhythmusstarke Musik-Autobahn, mit der es sich gut Richtung Mitternacht segeln ließ.