Japan-Tag in Düsseldorf Düsseldorfer Polizei warnt vor Waffen am Japan-Tag – auch wenn sie Deko sind

Düsseldorf · Zahlreiche Besucher werden am Wochenende zum Japantag in Düsseldorf erwartet - viele von ihnen verkleidet. Die Polizei weist deshalb noch einmal auf das Waffenverbot in der Altstadt hin. Darunter können auch Deko- oder Anscheinswaffen fallen.

11.05.2023, 15:52 Uhr

Ein Schild am Burgplatz weist auf die Waffenverbotszone hin. Das Verbot gilt seit Anfang 2022 in der Altstadt. Foto: dpa/David Young

Von Christopher Trinks

Seit einem Jahr gilt an Wochenenden und an Feiertagen von 18 bis acht Uhr ein generelles Waffenverbot für den Bereich der Altstadt und des Rheinufers. Dazu zählen Waffen und Messer mit einer feststehenden oder verstellbaren Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern. Den Japan-Tag am kommenden Samstag nahm die Polizei Düsseldorf nun zum Anlass, noch einmal gesondert auf dieses Verbot hinzuweisen. Denn das Verkleiden als Anime- und Manga-Figur, auch Cosplay genannt, ist für viele der 600.000 erwarteten Besucher ein fester Bestandteil des Großereignisses. Ähnlich wie zu Karneval können zu der Verkleidung jedoch auch bestimmte Deko-, Kostüm-, oder so genannte Anscheinswaffen gehören, die unter das Verbot des Waffengesetzes fallen und somit generell auf Veranstaltungen nicht mitgeführt werden dürfen. „Selbstverständlich gehen wir mit Augenmaß und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit vor“, betont Thorsten Fleiß, Polizeidirektor und Einsatzleiter der Düsseldorfer Polizei am Japan-Tag. „Es wäre trotzdem schade, wenn durch Verstöße gegen das Waffengesetz unnötige Einsatzsituationen entstehen und so die tolle Atmosphäre stören könnten.“ Nicht immer ließen sich bestimmte Gegenstände klar als Attrappen identifizieren. Die Polizei appelliere deshalb an die Kostümierten, sich dieses Verbot im Vorfeld noch einmal bewusst zu machen. Ein Verstoß stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden können. Entsprechende Schilder werden den Zeitraum und den Geltungsbereich zwischen Apollo-Theater und Schlossturm kennzeichnen. Veranstalter D.live weist zudem in seinen Teilnahmebedingungen darauf hin, dass auch der Verkauf von Waffen und Imitationen am Japan-Tag verboten ist.

(ctri)