Sicherheitsvorkehrungen für Japan-Tag Crowd-Management, Bühnen, Feuerwerk – umfassendes Konzept geplant

Sicherheit Der Japan-Tag in der Landeshauptstadt ist in der Regel ein ruhiges Fest ohne größere Zwischenfälle, heißt es von der Düsseldorfer Polizei. Mit Auseinandersetzungen zwischen Besuchern rechnet die Polizei kaum. Dennoch will die Polizei angesichts der Größe der Veranstaltung mit vielen Einsatzkräften vor Ort präsent sein.