Hunderttausende Besucher Japan-Tag 2023 in Düsseldorf endet mit großem Feuerwerk

Zum Japan-Tag sind am Samstag hunderrtausende Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern nach Düsseldorf gekommen. Am Nachmittag gab es in der Stadtmitte fast kein Durchkommen mehr. Besonders voll war es in der Altstadt und auf der Rheinuferpromenade, wo an rund 70 Ständen und auf mehreren Bühnen Einblicke in die japanische Kultur gegeben wurden. Polizeisprecher André Hartwich sagte, die Stadt sei „rappelvoll, aber nicht gefährlich voll“. Auch mit dem Auto kam man rund um die Innenstadt nur sehr langsam vorwärts. Die Stimmung war friedlich, besondere Vorkommnisse gab es bis zum Spätnachmittag nicht. Auch die Feuerwehr bilanzierte am Abend ein normales Einsatzgeschehen mit 117 Menschen, die in den Erste-Hilfe-Bereichen betreut werden mussten. Zwölf wurden ins Krankenhaus gebracht.