Dass an diesem Samstag Japantag in Düsseldorf ist, ist schon am Morgen rund um den Hauptbahnhof zu bemerken. Die ersten Besucher aus dem Umland sind schon angekommen. Hier Lena, die sich als Vanilla herausgeputzt hat, und ihr Freund Justin, der noch seine Bundeswehr-Uniform trägt, aber das Cosplay–Kostüm im Rucksack dabei hat. Die beiden sind mit dem Zug aus Duisburg gekommen und wollen ihr Zelt auf der Wiese am Landtag aufschlagen. Sie sind so früh unterwegs, um sich dort einen guten Platz zu ergattern.