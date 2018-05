Japantag 2018 in Düsseldorf: Rund 600.000 Besucher erwartet

Am 26. Mai 2018 ist wieder Japan-Tag in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Traditionelle und moderne japanische Kultur gibt es am 26. Mai in Düsseldorf zu sehen. Dann ist wieder Japan-Tag. 600.000 Besucher werden erwartet.

Im Kimono, im Fantasykostüm oder ganz zivil: Rund 600.000 Menschen werden in Düsseldorf am 26. Mai zum traditionellen Japan-Tag erwartet. Am Samstag kommender Woche wird am Düsseldorfer Rheinufer wieder ein Querschnitt traditioneller und moderner japanischer Kultur gezeigt. Höhepunkt ist zum 17. Mal das japanische Großfeuerwerk, das von den Rheinwiesen gegen 23 Uhr in den Nachthimmel steigen wird.