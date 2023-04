Empfang in der Galopprennbahn Japanische Wirtschaft trifft sich in Düsseldorf

Der Botschafter kennt Düsseldorf gut, weil er Ende der Neunziger drei Jahre in Benrath gelebt hat. Auf die Frage, ob er ein japanisches Lieblingsrestaurant in der Stadt habe, sagt er: „Ich lebe mittlerweile in Berlin, da gibt es leider kaum Altbier. Deswegen gehe ich bei Besuchen in Düsseldorf am liebsten ins Brauhaus.“