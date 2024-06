Trend zum Japan-Tag in Düsseldorf Was Cosplay so beliebt macht

Wenn sich Jana für ein Cosplay-Shooting vorbereitet, taucht sie vorher ganz in die Welt ab. Wer ist der Charakter? Was macht ihn aus und wie verhält er sich? In welcher Umgebung trifft man ihn an? Mit viel Liebe sucht sie die passende Location aus und schaut, welche Farbe und Details zu dem Charakter passen. In den vergangenen zehn Jahren hat sie ein gutes Auge dafür entwickelt und weiß aus eigener Erfahrung, worauf Cosplayer Wert legen. Doch was fasziniert sie so sehr an Cosplay, dieser eigenen Welt, in die Tausende regelmäßig eintauchen?