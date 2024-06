Über dem Rhein in Düsseldorf Furioses Feuerwerk krönt den Japan-Tag

Zuvor hatten nach Angaben der Szadt 630.000 Menschen am Rheinufer die japanische Kultur gefeiert - viele davon in fantasievollen Kostümen. Auch ein kurzer Regenschauer konnte die Fans nicht davon abhalten, an der Rheinpromenade und durch die Stadt zu flanieren. Geboten wurden etwa Trommelshows, Samurai-Heerlager, Kyudo-Bogenschießen und Karaoke. Viele Besucher kamen in fantasievollen Kostümen - oft angelehnt an Figuren aus Manga-Comics oder Anime-Filmen.