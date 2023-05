Japan-Tag in Düsseldorf So teuer ist das Japanische Feuerwerk

Exklusiv | Düsseldorf · Das japanische Feuerwerk ist der Höhepunkt beim Japan-Tag in Düsseldorf. Wir zeigen die Kosten – und fragen den Pyrotechniker, was 2023 so besonders ist.

12.05.2023, 18:29 Uhr

Feuerwerk beim Japan-Tag 2022: Vor einem Jahr waren die Kosten genauso hoch wie heute. Foto: Christoph Schroeter

Der Höhepunkt des Japan-Tages ist das Feuerwerk über dem Rhein, rund 600.000 Zuschauer werden sich das 25-minütige Spektakel vor Ort anschauen. Der WDR überträgt live. Jetzt hat eine Sprecherin der Stadt erstmals seit Jahren auf Nachfrage unserer Redaktion die Kosten bekannt gegeben: knapp 43.000 Euro, inklusive Transport.