Fotos Das ist der Japan-Tag 2024 in Düsseldorf

Der Japan-Tag wird am 1. Juni 2024 bereits zum 21. Mal in Düsseldorf gefeiert. Das deutsch-japanische Begegnungsfest zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an.

Hazel.cos kommt aus der Nähe von Nürnberg und ist bereits am Freitag angereist. An ihrem Kostüm hat sie rund 50 Stunden gebastelt. Sie ist seit 2015 schon einige Male beim Japan-Tag gewesen.