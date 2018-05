Japan-Tag in Düsseldorf 2018 - zwischen Cosplay-Fans und Kimono-Trägern

Düsseldorf Ob mutige Sportler, modebewusste Kimono-Träger oder begeisterte Cosplay-Fans - mehrere hunderttausend Besucher haben beim Japan-Tag 2018 die japanische Kultur in Düsseldorf gefeiert. Höhepunkt war das Feuerwerk am Abend.

Hochgestylte rote Haare, mannshohe Fantasywaffen und traditionelle Kimonos – die Besucher des Japan-Tages sorgten für eine kunterbunte Farbenvielfalt an der Rheinuferpromenade und eine ausgelassene Atmosphäre. Bei strahlendem Sonnenschein genossen Hunderttausende Japans-Fans an über 90 Ständen und mehreren Aktionsbühnen die Möglichkeit, in die japanische Kultur einzutauchen.

Es war ein alles in allem sehr friedliches Fest, man sei sehr zufrieden, hieß es am frühen Abend vom Veranstalter. Einziges Manko: Obwohl der Eventbereich nördlich bis zur Reuterkaserne ausgedehnt werden konnte, um ein Gedränge zu vermeiden, stauten sich teilweise hunderte Menschen an der Promenade. Die sommerlichen Temperaturen sorgten auch für Arbeit bei den Sanitätern: Viele Besucher ließen sich wegen Kreislaufproblemen in den Zelten behandeln. Mit etwas Ruhe und ein kühlen Getränk konnte allerdings schnell Abhilfe geschaffen werden.