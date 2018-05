Japan-Tag in Düsseldorf 2018: Züge überfüllt - „keine Mitfahrt garantiert“

Düsseldorf 700.000 Gäste werden zum Japan-Tag in Düsseldorf erwartet. Bei der Anreise mit der Bahn gibt es offenbar Probleme. Die Züge auf mehreren Linien sind überfüllt, meldet die Bahn.

Betroffen seien die Linien RE1, RE6 und RE11. „Die im Zulauf auf Düsseldorf befindlichen Züge sind zur Zeit sehr stark ausgelastet. Eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden“, twitterte die Bahn. Reisende sollten auf die S-Bahn umsteigen. Besonders stark war der Andrang offenbar zwischen 10 und 12 Uhr. Der ICE aus Hamm, der um 12.04 Uhr in Düsseldorf ankommen sollte, wurde auch für Reisende mit Nahverkehrstickets freigegeben, um die Regionalexpress-Linien zu entlasten.

Der Japan-Tag findet zum 17. Mal in Düsseldorf statt und ist seit Jahren ein großer Besuchermagnet. Fans des Landes, aber auch viele Cosplayer aus der ganzen Region strömen in die Landeshauptstadt. An der Rheinuferpromenade wird ein vielfältiges Angebot aus Musik, Tanz, Sport und Kulinarik sowie zahlreiche Informations- und Mitmachzelte geboten. Hier lesen Sie alles zum Programm des Japan-Tages.