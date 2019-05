Spektakel in Düsseldorf : Feuerwerk am Japan-Tag begeistert Zehntausende

Feuerwerk am Japan-Tag begeistert Zehntausende

Spektakel in Düsseldorf

Düsseldorf 600.000 Besucher kamen in diesem Jahr zum Düsseldorfer Japan-Tag. Zum Abschluss gab es ein großes Feuerwerk über dem Rhein. Zehntausende schauten zu. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Pünktlich um 23 Uhr ging es los. Tausende Zuschauer waren an die Rheinuferpromenade gekommen, um das Feuerwerk zu sehen. Auch auf der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke blickten Tausende auf die bunten Farben am Himmel. Auf dem Rhein hatten sich dazu außerdem viele Schiffe versammelt.

Das Thema des Feuerwerks: „Reise nach Japan“. Aufgeteilt war es in fünf Szenen, die die verschiedenen Seiten Japans zeigen sollten. Besonders auffällig waren dabei in diesem Jahr maritime Motive wie Fische, die zur Szene „In der Sushi-Bar“ gehörten. Das Feuerwerk dauerte eine knappe halbe Stunde. In den sozialen Netzwerken teilten viele ihre Bilder und Videos.