Ausstellung in Düsseldorf Wasserfälle aus Tusche zum Japan-Tag

Die japanische Seite ist durch Nishikawa Kan’itsu Masahiro aus Tokio vertreten. Der Künstler schloss 1975 sein religionswissenschaftliches Studium an der Kyôto-Universität ab. Seinen Arbeiten gegenüber stehen Werke der polnisch-schweizerischen Künstlerin Malgorzata Tohkou Olejniczak. Sie lebt in der Schweiz und ist in mehreren Ländern tätig – so auch in Düsseldorf. „Ein ganz offensichtlich verbindendes, motivisches Element zwischen den Künstlern ist die jeweils sie umgebende Bergwelt – beispielsweise Wasserfälle – die in zahlreichen ausgestellten Arbeiten ein Thema sind.“